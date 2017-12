Počela promotivna prodaja ulaznica za 5. izdanje SuperUho Festivala

Nakon uspješnog četvrtog izdanja SuperUho Festivala, koji je ove godine po drugi put održan u biseru hrvatskog dijela Jadrana Primoštenu, najavljeno je održavanje petog izdanja festivala, i to od 6. do 8. kolovoza 2018. godine.

Festival će se održati u istom prekrasnom, intimnom prostoru nekadašnjeg hotela Marina Lučica, koji se nalazi u neposrednoj blizini jedne od najljepših plaža na Jadranu. U navedenom je prostoru smješten i idiličan kamp u potpunosti natkriven gustom borovom šumom, u kojem zvučnu kulisu uz nezaobilazne cvrčke stvara i čaroban šum mora.

Nakon što je festivalski kamp dvije godine z aredom bio krcat pokazalo se da njegovo ovogodišnje povećanje na dvostruko veću površinu neće biti dovoljno pa SuperUho za iduću godinu najavljuje njegovo daljnje širenje i dodatno uređenje terena kako bi boravak festivalskih gostiju bio čim ugodniji. Kamp će biti otvoren već 4. kolovoza u 12:00 sati i radit će sve do 9. kolovoza do 12:00 sati.

Za dva uvodna dana koji će prethoditi glavnom festivalskom programu pripremaju se dodatni sadržaji o kojima će informacije biti dostupne tijekom veljače.

Koncept glazbenog programa zadržat će svoj prepoznatljiv intimni format uživanja u glazbi i koncertnom ambijentu gdje će nastupiti pažljivo i s ljubavlju izabrani izvođači svjetske i regionalne glazbene scene. Kako bi dočarali programski koncept onima koji nisu posjetili protekla izdanja SuperUho Festivala spomenimo samo neke od izvođača koji su dosad nastupili: The National, Einstürzende Neubauten, Mark Lanegan, Devendra Banhart, Buzzcocks, Mudhoney, Frank Turner & The Sleeping Souls, Shellac, Peter Hook & The Light, Conor Oberst, Liars, Lightning Bolt, Flogging Molly, Fuck Buttons, M Ward, Sun Kil Moon, Of Montreal, Black Lips, Shobaleader One, Tuxedomoon, Earth, Chelsea Wolfe, Saul Williams, Sara Renar, Disciplin A Kitschme, Žen, Repetitor, Damir Avdić, PCVC, Seven That Spells, ABOP, Diskodelija, Close Distance, The FogSellers, Pridjevi i mnogi, mnogi drugi.

Započela jeprodaje prvog ograničenog paketa festivalskih ulaznica po promotivnoj cijeni od 190 kuna, te kamperskih ulaznica koje će se u promotivnom razdoblju prodavati po cijeni od samo 60 kuna. Dakle, komplet koji omogućava posjet svim događanjima u sklopu festivala, te petodnevno kampiranje na prekrasnoj lokaciji u ovom prvom promotivnom paketu koštat će samo 250 kuna, a navedene cijene vrijedit će do kraja ove godine.

Ulaznice po navedenoj promotivnoj cijeni prodavat će se od srijede, 21.12., u Dirty Old Shopu (Tratinska 18), Zagreb i Rockmarku (Berislavićeva 13), Zagreb te na njihovim web stranicama. Od 27.12. ulaznice će biti dostupne i na drugim, našim već uobičajenim prodajnim mjestima: Turistička agencija Laguna (Tepli bok 25), Primošten, Azimut (Obala palih omladinaca 2), Šibenik, CD Shop Butiga (Jurja Šižgorića 2), Šibenik, Caffe bar Basket (Domovinskog rata 42), Split i Dallas Music Shop (Splitska 2), Rijeka.

Nakon isteka razdoblja prodaje prvog promotivnog paketa festivalskih ulaznica za 5. izdanje SuperUho Festivala, točnije od 1.1.2018., cijene festivalskih ulaznica će biti 220 kuna (do 18.3.), 250 kuna (do 18.6.), 290 kuna (do 6.8.) te 320 kuna na ulazu. Cijene kamperskih ulaznica od 1.1.2018. će biti 90 kuna (do 18.3.), 120 kuna (do 18.6.) te 150 kuna do kraja festivala. Objava prvih izvođača uslijedit će krajem siječnja.

