Najbolji domaći i regionalni albumi 2017. godine

Godina je pri kraju. Vrijeme je godišnjih lista. Započinjemo je listom dvadeset najboljih domaćih i regionalnih albuma, iako, ruku na srce, čini se da smo ili domaće slušali najviše, ili regionalna produkcija nije izbacila dovoljno naslova koji bi nam zapeli za uho.

Listu su ovog puta sastavljali Jelena Svilar, Vedran Harča, Marko Podrug i Zoran Stajčić, dok se Ivan Laić dogovorno nije doticao regionalnih i domaćih lista obzirom da je bio u konkurenciji kao glazbenik s izdanjem. Kao i svake prethodne godine i ove krećemo od rednog broja 20 i završavamo prvim mjestom i albumom godine. Pa, krenimo.

20. Bow vs Plectrum “String Only”

Filip Novosel na tamburici i Tihomir Hojsak na kontrabasu. Već su prvim albumom “Gudalo protiv trzalice”, iz 2016. godine, dokazali da je ekperiment spajanja dva dosad nespojena žičana instrumenta – uspio. Njihov drugi album, nazvan “Strings Only”, na neki je način usavršena i produžena verzija debitantskog uratka, nastavak priče koja se, pak, ovog puta čita na sasvim drugačiji način.

19. My Buddy Moose “IV”

My Buddy Moose su na početku desetljeća svojim drugim albumom “Wonderful Feeling of Emptiness” pokazali da su u stanju pisati sjajne pjesme temeljene na neodoljivim melodijama. “IV” stoji uz bok “Wonderful Feeling of Emptiness” kao najbolji dosadašnji uradak ovog riječkog benda, a na dosta mjesta ga i nadmašuje.

18. Letarg “Tibor”

Koprivnički kantautor Bruno Antolić, koji pod imenom Letarg ove godine je objavio debitantski album. Već je prošlogodišnjim EP-ijem “Faze budnih sanjara” predstavio talent stapanja post punk i rock obrazaca u zarazni indie pop s jakim autorskim pečatom, izvrsnim vokalom i zanimljivim tekstovima. Ako u Koprivnici postoji netko tko baštini zvuk Overflowa i Don’t-a, tj. dva najznačajnija gradska imena alternativnog rocka s kraja prošlog stoljeća, onda je to Letarg.

17. Trobecove krušne peći “Ether”

Ponovno okupljanje Trobecovih krušnih peći s vremenom se pretvorilo u jedno od najuspješnijih glazbenih uskrsnuća na ovim prostorima, što je dokazao i ovaj koncertni album snimljen u siječnju 2015. u splitskom klubu Kocka. Pjesme na njemu iznova otkrivaju da su Trobeci i glazbeno i tekstualno aktualniji nego ikad. Post punk, no wave, noise i spajanje funka s najekstremnijim granama alternativnog rocka u novom su mileniju postali nepresušna inspiracija za bendove s obje strane Atlantika, a nasiljem i seksom opsjednuti stihovi Darka Begića-Bege nikad prije nisu djelovali tako realistično i poznato.

16. Jonathan “To Love…”

S obzirom da EP „To Love…“ sadrži osam pjesama i traje četrdesetak minuta, riječka ga je petorka mirne duše mogla objaviti kao regularan drugi album. U odnosu na eponimni EP i debitantski album „Bliss“, Jonathani se ovoga puta predstavljaju u nešto mračnijem, sjetnijem izdanju, s puno zrelijim i dorađenijim skladbama, pogotovo po pitanju aranžmana.

15. Brujači “Ladanje”

Brujači su čudovište s tri glave pa u zvuku grupe jednako važnu ulogu igraju gitara, bas i bubanj, naizmjenično preuzimajući poziciju vodećeg instrumenta u pjesmi. U tekstovima, minimalistička se simbolika miješa s pomaknutim tokom svijesti, motivima nalik onima iz starih SF/krimi filmova i dobrom zajebancijom. Zbog toga bi Brujači, kao i zbog striktnije definiranih aranžmana, komercijalnije prirode pjesama i manje ekstremne izvedbe, mogli privući i solidan broj fanova izvan sfere eksperimentalne glazbe, možda i konačno dočekati tržišno priznanje za sve što su njihovi sadašnji i bivši članovi učinili za alternativni rock ovih prostora.

14. Žen “Sunčani ljudi”

Žen trećim albumom nastavljaju krčiti džunglu koju su same posadile i u kojoj se dobro osjećaju. Samopouzdano i uvjerljivo probijanje kroz zvučno šipražje rezultiralo je “Sunčanim ljudima”, vlažnim i gustim albumom, na kojemu Žen nanovo dokazuju koliko prišivena im post-rock etiketa može biti rastezljiva. Distorzirano i produkcijsko rastezanje ovoga je puta na površinu gurnulo sve one potmule aranžmanske detalje koji su sramežljivo provirivali glavom na prošla dva albuma, ali su tek na “Sunčanim ljudima” uspjeli uhvatiti zraka.

13. Pi “Časna lubanjska”

Najbolji izleti su neočekivani izleti. Tako je i kantautorica Ivana Picek stubokom izmijenila kompletan narativ po kojem smo je do sada znali, uključujući i samo ime nazvavši se po Arhimedovoj konstanti. U cijelom konceptu albuma na kojem je i većina naslova pjesama navedena različitim simbolima, čak i kineskim pismom lako bi se mogla povući paralela s posljednjim albumom Bon Ivera „22, A Million“ i donesti zaključak da je Pi njegova hipsterska hrvatska inačica. No, nije tako, dapače, Ivanin uspješni makeover u glazbi i imidžu je nešto po čemu ćemo pamtiti ovu 2017. godinu.

12. Chui & Jazz orkestar HRT-a “Chui ovu glazbu”

Chui nije iskoristio Jazz orkestar HRT-a za pratnju, već kao da je svojim duhom prožeo cijeli taj mnogoljudni sastav. Na albumu ‘Chui ovu glazbu’ svi ti glazbenici su Chui. S „Chui ovu glazbu“ Chui ne samo da je diskografski potvrdio ‘kredite’ s „Third Sun From The Stone“ albuma, već je napravljena nadogradnja koja također treba ući u anale hrvatske moderne glazbe. Uz sve, sastav je još više proširio autocestu prema jazzu za sve one slušatelje kojim je upravo Chui u protekle, skoro dvije, godine postao jedna od početnih točki.

11. Jinx “Pogrebi i pomiriši”

Od prvog do zadnjeg stiha „Pogrebi & pomiriši“ se obraća ‘djeci tranzicije’ koja je pogrebala i pomirisala život u dva različita politička sistema i koju mori sve ono što ih mori kao ovdašnje & današnje sredovječnice & sredovječnike. Sve na albumu „Pogrebi i pomiriši“ izazovna je nostalgija, od naslovnice bezbrižne mladosti, preko fotografija članova benda koje datiraju iz istog perioda, do glazbe koja odzvanja poput mjuzikla čiji libreto spomenuta generacija zna napamet. Najbolji pop album za one “rođene u pogrešno vrijeme”. Dalje>>

